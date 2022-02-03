Про це повідомляє американське фінансове видання Bloomberg.
“Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоб орієнтуватися на Росію і не буде порушена, щоб догодити їй”, – наголосив Фахреттін Алтун.
Політик заявив, що для України безпілотні літальні апарати та турецьке партнерство мають важливе значення. Зокрема для захисту територій та суверенітету від Російської Федерації. Також Анкара підписує з Києвом угоди про співпрацю. Туреччина та Україна планують збільшити обсяг торгівлі до 10 мільярдів доларів на рік.
“Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п’ять років до 2,6 мільярда доларів минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 мільярда доларів із 2,8 мільярда доларів за той же період. Турецькі постачання в Україну минулого року здійснювалися харчовим текстилем та технікою, включаючи літаки та наземну техніку, а також сталь та залізо”, – зазначає видання.
Також про продаж щонайменше 24 летальних безпілотних апаратів повідомляли ще 3 грудня 2021 року, що засуджувало керівництво Кремля. В іншому матеріалі Bloomberg йдеться, що Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу “Зеніт-2”. Планується, що співробітництво має допомогти країні в розробці балістичних снарядів.
Адміністрація президента Реджепа Таїпа Ердогана вважає, що відносини між країнами є більшими, ніж експорт. Йдеться як про космічні ракети, так і передачі схожими за технологією двигунів, “що є ключовим місцем для турецької оборонної промисловості”.
- Нагадаємо, що Україна має намір підписати угоду про вільну торгівлю із Туреччиною. Очікується, що її укладуть під час офіційного візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який приїде через напруженість між Україною та Росією.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна на щорічні перемовини до Туреччини. Він висловив намір стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у питанні деескалації напруженості.
- У Туреччині заявили про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.