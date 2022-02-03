“Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоб орієнтуватися на Росію і не буде порушена, щоб догодити їй”, – наголосив Фахреттін Алтун.

Політик заявив, що для України безпілотні літальні апарати та турецьке партнерство мають важливе значення. Зокрема для захисту територій та суверенітету від Російської Федерації. Також Анкара підписує з Києвом угоди про співпрацю. Туреччина та Україна планують збільшити обсяг торгівлі до 10 мільярдів доларів на рік.

“Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п’ять років до 2,6 мільярда доларів минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 мільярда доларів із 2,8 мільярда доларів за той же період. Турецькі постачання в Україну минулого року здійснювалися харчовим текстилем та технікою, включаючи літаки та наземну техніку, а також сталь та залізо”, – зазначає видання.

Також про продаж щонайменше 24 летальних безпілотних апаратів повідомляли ще 3 грудня 2021 року, що засуджувало керівництво Кремля. В іншому матеріалі Bloomberg йдеться, що Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу “Зеніт-2”. Планується, що співробітництво має допомогти країні в розробці балістичних снарядів.

Адміністрація президента Реджепа Таїпа Ердогана вважає, що відносини між країнами є більшими, ніж експорт. Йдеться як про космічні ракети, так і передачі схожими за технологією двигунів, “що є ключовим місцем для турецької оборонної промисловості”.