Українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.

Про це інформує пресслужба американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

5 червня українські війська продовжували проводити обмежені та локалізовані, але успішні контратаки проти російських позицій по всій території України, зокрема відвоювали значні території Сєвєродонецька, на захопленні якого Кремль зосередив більшість своїх сил.

Російський Telegram-канал стверджував, що українські війська розпочали контратаку на північ від Харкова, вказавши, що українські війська продовжують тиск на російські оборонні лінії поблизу російського кордону. Українські сили, ймовірно, прагнуть використати продовження зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках просування.

Попри те, що російські війська продовжують перекидати техніку та війська в район Сєвєродонецьк-Лисичанська, українські війська провели успішний контрнаступ у Сєвєродонецьку за останні 48 годин і відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів. Український контрнаступальний тиск, імовірно, продовжуватиме привертати увагу російських військ до Луганської області, а отже залишатиме вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області та вздовж південної осі.

Здатність українських військ успішно контратакувати Сєвєродонецьк, поточний пріоритетний район дій Кремля, також свідчить про зниження бойової потужності російських військ в Україні.