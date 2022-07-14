Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контролю за ним.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Залужний заявив, що цієї ночі провів перемовини з Марком Міллі і, вже традиційно, повідомив своєму колезі про ситуацію в Україні.

“Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території”, – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Не оминули український та американський генерали й тему, що постачання озброєння Україні. Валерій Залужний запевнив, що всі побоювання щодо того, що західне озброєння може потрапити до рук терористів – марні.

“Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів”, – резюмував він.

Варто зауважити, що заступниця міністра з питань контролю над озброєннями США Бонні Деніз Дженкінс напередодні також заявила, Сполучені Штати впевнені у зобов’язанні українського уряду належно охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження.