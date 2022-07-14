Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Залужний заявив, що цієї ночі провів перемовини з Марком Міллі і, вже традиційно, повідомив своєму колезі про ситуацію в Україні.
“Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території”, – написав Головнокомандувач ЗСУ.
Не оминули український та американський генерали й тему, що постачання озброєння Україні. Валерій Залужний запевнив, що всі побоювання щодо того, що західне озброєння може потрапити до рук терористів – марні.
“Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів”, – резюмував він.
Варто зауважити, що заступниця міністра з питань контролю над озброєннями США Бонні Деніз Дженкінс напередодні також заявила, Сполучені Штати впевнені у зобов’язанні українського уряду належно охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження.
- Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір створення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка б займалась всіма питаннями щодо контролю зброї, яку Україна отримує від своїх західних партнерів для боротьби з російською агресією.