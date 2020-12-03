Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Рекомендації зі зміни класифікації марихуани вперше розробила Всесвітня організація охорони здоров’я у 2019 році. Але вони викликали політичний розкол, що призвело до надзвичайних затримок в голосуванні.
В день голосування увага членів комісії була зосереджена на ключовій рекомендації — щодо виключення канабісу зі списку IV “Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року”, де він був позначений як засіб, що викликає сильну залежність — на рівні з героїном.
США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.
У підсумку: 27 голосів “за”, 25 — “проти”, один голос — утримався.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виніс питання щодо необхідності легалізації в Україні медичного канабісу на “всенародне опитування” 25 жовтня. За попередніми даними, таку необхідність підтримують близько 65% українців.
- Раніше #Букви розбиралися, яка різниця між медичною та рекреаційною марихуаною і кому потрібні ліки з канабіноїдами.