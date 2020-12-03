2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Рекомендації зі зміни класифікації марихуани вперше розробила Всесвітня організація охорони здоров’я у 2019 році. Але вони викликали політичний розкол, що призвело до надзвичайних затримок в голосуванні.

В день голосування увага членів комісії була зосереджена на ключовій рекомендації — щодо виключення канабісу зі списку IV “Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року”, де він був позначений як засіб, що викликає сильну залежність — на рівні з героїном.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.

У підсумку: 27 голосів “за”, 25 — “проти”, один голос — утримався.