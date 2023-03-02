За минулий рік Україна додала найбільшe балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили "Global Soft Power Index", посівши 37-ме місце зі 121 у загальному підсумку і 19-те місце – за рівнем впливовості.

Про це йдеться у міжнародному дослідженні сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance.

Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61 позицію.

Як зазначається, це дослідження охоплює 100 тисяч респондентів. Відтак, індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн. Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу.

Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, зріст показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилась.

Результати були представлені 2 березня у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами, зокрема, стали експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що звіт про сприйняття України у світі-2022 чітко показав, що Україна – більше не “terra incognita”. Підтвердженням цього є результати України в Global Soft Power Index 2023. Протягом останнього року Україна доклала великих зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку.

“Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, президента України Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України”, – підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Варто зазначити, що загальний індекс м’якої сили базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках як бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди й цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.