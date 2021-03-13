Україна увійшла у важкий період розповсюдження нового штаму COVID-19, – Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За даними міністра, найбільш напружена епідеміологічна ситуація спостерігається на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Львівська область ще не входить до “червоної зони”. Але міністр закликав мера Андрія Садового вводити на місцевому рівні обмежувальні заходи, які не зашкодять економіці, але дозволять зменшити темпи поширення епідемії.

“Ми увійшли у важкий період розповсюдження нового штаму коронавірусу. Цей штам небезпечний не лише для людей похилого віку, а й для молоді. Він вражає ЦНС, нирки, печінку. Боротьба з ним потребує наших згуртованих дій, відповідальності та самодисципліни”, – заявив Степанов.

Глава МОЗ наголосив, що зараз необхідно вакцинуватися. Ті, хто зробить щеплення, можуть не інфікуватися, а якщо й заразяться, то перехворіють у легкій формі та без ускладнень.