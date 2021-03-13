Covid-19 Україна

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Україна увійшла у важкий період розповсюдження нового штаму COVID-19, – Степанов

Станом на 13 березня Україна увійшла у важку фазу розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Субота, 13 березня 2021, 17:10

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За даними міністра, найбільш напружена епідеміологічна ситуація спостерігається на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Львівська область ще не входить до “червоної зони”. Але міністр закликав мера Андрія Садового вводити на місцевому рівні обмежувальні заходи, які не зашкодять економіці, але дозволять зменшити темпи поширення епідемії.

“Ми увійшли у важкий період  розповсюдження нового штаму коронавірусу. Цей штам небезпечний не лише для людей похилого віку, а й для молоді. Він вражає ЦНС, нирки, печінку. Боротьба з ним потребує наших згуртованих дій, відповідальності та самодисципліни”, – заявив Степанов.

Глава МОЗ наголосив, що зараз необхідно вакцинуватися. Ті, хто зробить щеплення, можуть не інфікуватися, а якщо й заразяться, то перехворіють у легкій формі та без ускладнень.

Раніше повідомлялося, що на території України зафіксовано щонайменше два випадки зараження британським штамом коронавірусу.

  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
  • Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
  • Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)  уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
  • 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
Теги: британський штам, відео, Коронавірус, Максим Степанов

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