Про це йдеться у звіті компанії про загрози та боротьбу з операціями впливу, який оприлюднили 26 травня.
Facebook зазначає, що у 2017-2020 роках разом з урядами та громадянським суспільством працювала над тим, аби дати колективну відповідь так званим “операціям впливу”. Під ними компанія розуміє скоординовані зусилля з маніпулювання або спотворення громадських дискусій для досягнення певної стратегічної мети.
За ці 4 роки компанією було видалено понад 150 мереж скоординованої невірогідної поведінки (CIB) або ж ботоферм.
“Ці операції були націлені на суспільні дискусії як у вже наявних, так і в нових платформах соціальних мереж, а також в місцевих блогах, великих газетах і журналах. Вони були іноземними і внутрішніми, керувалися урядами, комерційними структурами, політиками, змовниками і маргінальними політичними групами”, — йдеться в звіті.
Про кожне таке видалення компанія сповіщала окремо, але в наданому звіті вирішила дати ширший погляд на цю проблему, розповісти про те, як саме працювали ботоферми, які методи боротьби із ними спрацювали, а які ні тощо.
У контексті світу операції впливу спостерігалися в таких країнах як Україна, Росія, М’янма, США, Філіппіни, ОАЕ та Єгипет. Деякі з них були скоординовані на діяльності в межах країни походження, решта — на впливі на інші країни.
В Україні Facebook за цей час видалив 11 “іноземних” ботоферм та 6 “місцевих”.
У 8 випадках Україна була країною походження ботоферм, через що посіла в топі компанії п’яте місце. Найбільше таких випадків зареєстрували у Росії, Ірані, М’янмі та США.
Дві з восьми операцій впливу в Україні були пов’язані з політичними партіями, три — з PR-агенціями.
- Нагадаємо, за підсумками квітня 2021 року соціальна мережа Facebook виявила і видалила дві мережі ботів, діяльність яких була пов’язана з партіями “Слуга народу”, “Довіра”, колишнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем. Розслідування соцмережа почала після публікації #Букв. Детальніше про це та виявлені нами ботоферми — в матеріалі.