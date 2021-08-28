У Токіо (Японія) завершився четвертий день Паралімпійських ігор-2020. Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань. Крім того, про результати української паралімпійської збірної повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

28 серпня відбулися змагання у 17 видах спорту (стрільба з лука, легка атлетика, дзюдо, настільний теніс, фехтування, плавання тощо).

Українські спортсмени здобули 12 нагород: 5 золотих, 4 срібні і 3 бронзові медалі.

Золоті нагороди вибороли:

• Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас);

• Максим Крипак (плавання, 100 м, вільний стиль);

• Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині);

• Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс);

• Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м, брас).

Срібні нагороди завоювали:

• Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині);

• Наталія Морквич (фехтування, рапіра);

• Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра);

• Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг).

Бронзові медалі вибороли:

• Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг);

• Іван Май (настільний теніс);

• Максим Ніколенко (настільний теніс).

На рахунку України вже 34 медалі: 8 золотих, 17 срібних, 9 бронзових. Наша країна увійшла до ТОП-5 у медальному заліку за золотими медалями (займає п’яту позицію).

Ще вчора Україна посідала 9 місце в медальному заліку за золотими медалями.

Водночас за загальною кількістю медалей Україна зберігає четверту позицію. Попереду — Китай, Велика Британія та збірна Паралімпійського комітету Росії.