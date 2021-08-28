Про це повідомляється на офіційному сайті змагань. Крім того, про результати української паралімпійської збірної повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
28 серпня відбулися змагання у 17 видах спорту (стрільба з лука, легка атлетика, дзюдо, настільний теніс, фехтування, плавання тощо).
Українські спортсмени здобули 12 нагород: 5 золотих, 4 срібні і 3 бронзові медалі.
Золоті нагороди вибороли:
• Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас);
• Максим Крипак (плавання, 100 м, вільний стиль);
• Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині);
• Денис Дубров (плавання, 200 м комплекс);
• Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м, брас).
Срібні нагороди завоювали:
• Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині);
• Наталія Морквич (фехтування, рапіра);
• Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра);
• Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг).
Бронзові медалі вибороли:
• Руфат Магомедов (дзюдо, до 73 кг);
• Іван Май (настільний теніс);
• Максим Ніколенко (настільний теніс).
На рахунку України вже 34 медалі: 8 золотих, 17 срібних, 9 бронзових. Наша країна увійшла до ТОП-5 у медальному заліку за золотими медалями (займає п’яту позицію).
Ще вчора Україна посідала 9 місце в медальному заліку за золотими медалями.
Водночас за загальною кількістю медалей Україна зберігає четверту позицію. Попереду — Китай, Велика Британія та збірна Паралімпійського комітету Росії.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у Топ-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Наступного дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула другу медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).
- 27 серпня у Токіо завершився третій день Паралімпійських ігор. Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.