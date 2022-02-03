В індексі щастя Україна посіла 38 місце із 44, увійшовши до десятки найбільш нещасливих країн світу.

Про це свідчить міжнародне опитування Gallup International разом з фондом “Демократичні ініціативи” та КМІС.

Попри пандемію, економічні труднощі та особисте нещастя, згідно з опитуванням, лише 13% людей не задоволені своїм становищем, а 28% почуваються нейтрально. Водночас щасливими себе вважають 57% населення світу.

Серед найщасливіших країн Латинська Америка, Африка, Східна Азія, як і в попередні роки. Здебільшого задоволені своїм життям мешканці Європи та Близького Сходу.

Найщасливішими у 2021 році себе почували люди, що проживали в Малайзії, Еквадорі, Албанії, Казахстані та Колумбії. Найбільш нещасливими виявилися Гана, Афганістан, Гонконг, Ірак і Росія.

Абсолютна більшість населення України — 51% задоволена власним життям. Однак в Індексі щастя Україна посідає 38 місце з 44-х. Саме тому українці входять до списку десяти найнещасливіших націй світу.

Опитування провели з 2 по 11 грудня 2021 року методом CATI — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибіркова сукупність складає 2003 респонденти і є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.