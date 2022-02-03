Про це свідчить міжнародне опитування Gallup International разом з фондом “Демократичні ініціативи” та КМІС.
Попри пандемію, економічні труднощі та особисте нещастя, згідно з опитуванням, лише 13% людей не задоволені своїм становищем, а 28% почуваються нейтрально. Водночас щасливими себе вважають 57% населення світу.
Серед найщасливіших країн Латинська Америка, Африка, Східна Азія, як і в попередні роки. Здебільшого задоволені своїм життям мешканці Європи та Близького Сходу.
Найщасливішими у 2021 році себе почували люди, що проживали в Малайзії, Еквадорі, Албанії, Казахстані та Колумбії. Найбільш нещасливими виявилися Гана, Афганістан, Гонконг, Ірак і Росія.
Абсолютна більшість населення України — 51% задоволена власним життям. Однак в Індексі щастя Україна посідає 38 місце з 44-х. Саме тому українці входять до списку десяти найнещасливіших націй світу.
Опитування провели з 2 по 11 грудня 2021 року методом CATI — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибіркова сукупність складає 2003 респонденти і є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.
- Також 55,7% українців вважать, що президент Зеленський не здатен організувати оборону країни у разі повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну.
- До того ж нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлює ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.
- Відомо, що українці найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерам, звичайним людям та церкві, а найменший рівень довіри у президента, Верховної Ради та ЗМІ (російських та українських).