Втрата одного балу обумовлена зниженням у межах похибки. Проте Transparency International Ukraine пояснюють, що попри позитивну динаміку протягом десяти років, в Україні спостерігається “застій” у боротьбі з корупцією протягом останніх трьох років.
“Головна причина просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань на паузі або навіть регресують. Торік відбувалися неодноразові спроби повернути негативні практики, подібне може продовжуватися у 2022 році”, — йдеться у повідомленні.
Ця антикорупційна організація висунула шість причин, чому сталося зниження у рейтингу. Серед причин:
- Скасування відповідальності за неправдиве декларування Конституційним судом, через що закрили більше сотні кримінальних справ;
- В антикорупційних організаціях немає постійних керівників, що сприяє тиску на систему;
- Внесення змін до антимонопольного законодавства, які могли завадити бізнесу оскаржувати публічні закупівлі;
- У роботу Вищого антикорупційного суду (ВАКС) більше втручалися;
- Антикорупційну стратегію парламент відтерміновує для ухвалення;
- Втілення судової реформи затримують.
Попри це Transparency International Ukraine наголошують і про здобутки у боротьбі з корупцією. Зокрема про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, збереження інституту викривачів, оновлення законів в роботі АРМА і НАБУ, десятки вироків ВАКС, початок роботи цивільної конфіскації тощо.
- Нагадаємо, центр із дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) присудив звання “Корупціонер року – 2021” Олександрові Лукашенку. “Останній диктатор Європи” здобув нагороду за потурання організованій злочинності та корупції.
- Автократичні лідери в усьому світі впадають у відчай через формування коаліцій опозиційними партіями задля виклику таким лідерам. У 2021 році автократи зіткнулися зі значною негативною реакцією, коли мільйони людей, вийшли на вулиці, щоб кинути виклик владі режимів і вимагати демократії.