Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Україна втратила за рік один бал і тепер має 32 зі ста можливих. У рейтингу країна перебуває поруч з Есватіні, Замбією, Непалом, Єгиптом та Філіппінами. Додамо, що серед сусідів найкраща ситуація у Польщі (56 балів), у Білорусі ж виставлений 41 бал, у Молдові — 36 балів, у Росії — 29. По 88 балів мають Данія, Нова Зеландія та Фінляндія, що робить їх світовими лідерами, але найгірша ситуація  в Сомалі (13 балів), Сирії (13) та Південному Судані (11).

Втрата одного балу обумовлена зниженням у межах похибки. Проте Transparency International Ukraine пояснюють, що попри позитивну динаміку протягом десяти років, в Україні спостерігається “застій” у боротьбі з корупцією протягом останніх трьох років.

“Головна причина просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань на паузі або навіть регресують. Торік відбувалися неодноразові спроби повернути негативні практики, подібне може продовжуватися у 2022 році”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Transparency International Ukraine

Ця антикорупційна організація висунула шість причин, чому сталося зниження у рейтингу. Серед причин:

  • Скасування відповідальності за неправдиве декларування Конституційним судом, через що закрили більше сотні кримінальних справ;
  • В антикорупційних організаціях немає постійних керівників, що сприяє тиску на систему;
  • Внесення змін до антимонопольного законодавства, які могли завадити бізнесу оскаржувати публічні закупівлі;
  • У роботу Вищого антикорупційного суду (ВАКС) більше втручалися;
  • Антикорупційну стратегію парламент відтерміновує для ухвалення;
  • Втілення судової реформи затримують.

Попри це Transparency International Ukraine наголошують і про здобутки у боротьбі з корупцією. Зокрема про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, збереження інституту викривачів, оновлення законів в роботі АРМА і НАБУ, десятки вироків ВАКС, початок роботи цивільної конфіскації тощо.