Втрата одного балу обумовлена зниженням у межах похибки. Проте Transparency International Ukraine пояснюють, що попри позитивну динаміку протягом десяти років, в Україні спостерігається “застій” у боротьбі з корупцією протягом останніх трьох років.

“Головна причина просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань на паузі або навіть регресують. Торік відбувалися неодноразові спроби повернути негативні практики, подібне може продовжуватися у 2022 році”, — йдеться у повідомленні.

Ця антикорупційна організація висунула шість причин, чому сталося зниження у рейтингу. Серед причин: