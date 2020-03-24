Про це йдеться в дослідженні неурядової експертної організації StateWatch, яке базується на офіційних даних митниці.
При цьому за вересень-грудень 2019 року було експортовано майже стільки ж, як за перші два місяці поточного – на 17 млн доларів.
Всього за вересень 2019-го – лютий 2020 рр. з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів США.
Як пояснив очільник StateWatch Гліб Канєвський, “така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів США за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому“.
Крім того, в лютому 2020 року значно зросли суми експорту таких товарів:
• захисні окуляри, 1,8 тонн на суму 54,9 тис. доларів;
• респіратори, 2,2 тонни на суму 154,5 тис. доларів;
• медичні одноразові халати, 1,5 тонн на суму 48,1 тис. доларів;
• медичні халати, 71,6 тонн на 959,3 тис. доларів.
Крім цих товарів, у лютому з України також експортували:
• нітрилові рукавички, 389 тисяч пар;
• медичні рукавички, 216 тисяч пар;
• лабораторні костюми, 30,2 тонни;
• антисептик, 46,3 тонни.
Як уточнили в StateWatch, ці дані не містять обсягів і вартості медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди (якщо таке траплялося).
В організації нагадують, що обмеження на експорт критичних медичних товарів Кабінет Міністрів ввів тільки з 12 березня 2020 року.
У зв’язку із ситуацією, що склалася, в StateWatch дали низку рекомендацій урядовому антикризовому штабу, як замістити експортні втрати:
• оприлюднити в публічному доступі інформацію про реальний рівень забезпечення медичних закладів, обраних для шпиталізації пацієнтів із коронавірусом, необхідними товарами для протидіїCOVID-19;
• на підставі опублікованих даних перемістити з лікарень медичні товари, які є в надлишку, в лікарні, де зазначених товарів навпаки не вистачає;
• створити регіональні фонди допомоги або підтримати наявні ефективні волонтерські фонди допомоги для закупівлі необхідних товарів у лікарні;
• спростити тендерні процедури на групу товарів, послуг і робіт, необхідних для протидії поширенню коронавірусу на час карантину;
• забезпечити умови безперебійної роботи приватних та державних (якщо залишилися) виробників медичних товарів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.
Варто зазначити, що в січні 2020 року коронавірус активно поширювався на території Китаю, а в лютому перші випадки вже фіксувалися в Європі.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.
- У ніч на 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.