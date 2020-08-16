Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювала "Білоруську декларацію". Її підтримали ще 4 країни.

Про це повідомила у Facebook голова української делегації, нардеп від “Слуги народу” Єлизавета Ясько.

Так, делегація України у ПАРЄ більшістю голосів підтримала Білоруську декларацію – документ, який, за словами його авторки Ясько, “дає оцінку подіям у сусідній країні та пропонує шлях виходу з ситуації, що склалася”

Цей документ було також підтримано головами делегацій Естонії, Латвії, Литви та Великої Британії.

Згідно з наведеним депутаткою текстом документу, підписанти підтримують прагнення білоруського народу до вільного волевиявлення на виборах та прозорого й чесного підрахунку голосів та співпереживають його боротьбі за свободу та демократію.

Вони заявляють, що “кампанія з виборів президента Республіки Білорусь, голосування 9 серпня 2020 року та підрахунок голосів не відповідають міжнародним виборчим стандартам, проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу”.

Депутати засуджують застосування насильства до учасників мирних зібрань у Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та в інших білоруських містах та закликають владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих.

Крім того, делегати виступають за мирний діалог між всіма сторонами виборчого процесу та готові надати майданчик для таких переговорів.

“Застерігаємо Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі”, — йдеться в декларації.

Раніше міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.

За офіційними результатами, які оголосила ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1 % голосів, а його опонентка Світлана Тихановська – 10,1 %.