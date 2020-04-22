Україна ініціювала створення в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Донбасом підгрупи з питань відновлення контролю над державним кордоном.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Повідомляється, що під час переговорів українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи з участю представників прикордонних та митних служб України та Росії та посередників з ОБСЄ. Мета створення цієї групи — “вироблення механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону”.

“Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод”, — наголосили в ОПУ.

Під час відеоконференції сторони продовжили діалог щодо визначення нових ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру і створювати осередки безпеки для місцевих жителів, громадян України. Домовленість в цьому питанні не досягнута.

Що стосується обміну полоненими, на початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня. Робота по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб триває.

Крім того, учасники ТКГ домовилися про необхідність активізації підготовки до відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Також повідомляється, що українська сторона “в черговий раз категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України”.