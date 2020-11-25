Українська делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі виступила за проведення зустрічі "нормандської четвірки" до кінця року.

Про підсумки зустрічі проінформували у пресслужбі делегації України.

Позачергове засідання

Делегація не інформує про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, якими опікується ТКГ, та повідомляє про ініціативу України наступного тижня провести позачергове засідання.

На порядку денному мають бути такі питання:

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування;

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Нова зустріч “нормандської четвірки”

Зазначається, що українська делегація на засіданні нагадала про свою позицію: основою врегулювання конфлікту є весь комплекс домовленостей в рамках “нормандського формату”, а також Мінські домовленості, план для реалізації яких був запропонований Україною напередодні.

Голова делегації Леонід Кравчук вимагав від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо виконання домовленостей до кінця цього року.

Також українська делегація виступила за проведення нової зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), з метою підбиття підсумків щодо спроб виконати домовленості попереднього саміту, що відбувся в грудні 2019 року.