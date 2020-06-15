Українська делегація в Тристоронній контактній групі по Донбасу виступила за повне відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Як повідомлялося раніше, в середу, 10 червня, відбулася засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської області від України. Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації братимуть участь в роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

За пропозицією спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Грау було оголошено перерву в засіданні. Сьогодні, 15 червня, переговори продовжилися. Сторони обговорили підсумки роботи соціально-економічної групи.

Під час зустрічі українська делегація наголосила на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також необхідності відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля.

Також українська сторона наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

“Йдеться про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ”, — зазначили в Офісі Президента.

Крім цього, представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв’язку на цих територіях.

Окрім того, українська делегація наголосила, що вважає вкрай важливим водопостачання для споживачів в Луганській області.