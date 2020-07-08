У форматі відеоконференції розпочалося чергове засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона вимагає забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі у зв’язку з масштабними пожежами на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Таку заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду.

“Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму “тиші”, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення”, – сказав він.

Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.