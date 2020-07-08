Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Таку заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду.
“Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму “тиші”, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення”, – сказав він.
Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай просить уряд визнати масштабні пожежі в області надзвичайною ситуацією державного рівня.
- Президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.
- Згодом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.