Про це повідомляють #Букви.

Шостий день — це екватор Паралімпійських ігор в Токіо. Українці були представлені в 4-х видах спорту — кульова стрільба, настільний теніс, плавання, легка атлетика.

У цей день українські спортсмени завоювали 11 медалей, зокрема, два “золота”.

Україна дісталася позначки у 50 медалей і перетнула її. 50-ту нагороду — “срібло” — у бігу на 100 метрів здобув титулований спортсмен Ігор Цвєтов.

Зауважимо, що спортсмен відмовився робити спільну світлину з іншими призерами — представниками Паралімпійського комітету Росії.

Як зазначає “Суспільне“, коли представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото, бігун відсторонився.

Cкріншот UA: Перший

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48-му нагороду збірній приніс плавець Андрій Трусов. 21-річний спортсмен переміг на 100-метровій дистанції зі світовим рекордом – 1:08.14.

Ось повний перелік медалістів шостого дня:

Україна завоювала вже 54 медалі, з яких 12 — золоті, 27 — срібні, 15 — бронзові.  Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.

  • Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
  • Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
  • 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
  • У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
  • 29 серпня, у п’ятий день змагань,  паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.