Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна веде переговори про виділення траншу в сумі 1,5 мільярда доларів від Експортно-імпортного банку США на закупівлю газу.

Про це він написав у Telegram.

Під час розмови з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, Денис Шмигаль подякував адміністрації президента США Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 мільярда доларів. Також прем’єр-міністр України розповів про кроки уряду в напрямку посилення співпраці з Міжнародним валютним фондом і започаткування нової програми.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу.

“Україна вдячна за активну роль США щодо посилення санкційного тиску на Росію та подальше скорочення торговельно-економічного співробітництва з країною-агресором. Насамперед мова про імпорт енергоносіїв. Переконаний, що необхідно запровадити санкції проти Центробанку РФ та всіх російських державних компаній, а також запровадити заборону на експорт сировини з РФ”, — наголосив прем’єр-міністр України.

Довідка. Експортно-імпортний банк США — державний спеціалізований банк, створений у 1934 р. Банк є важливою ланкою державного регулювання економіки, зовнішньої торгівлі та міжнародних кредитних відносин. Діяльність банку регламентується окремим законом, прийнятим у 1945 р. Головним завданням банку є сприяння експорту американських товарів шляхом надання позик іноземним імпортерам та гарантій американським комерційним банкам за зовнішніми позиками. Кредити іноземним компаніям та урядам, як правило, пов’язані з оплатою товарів найпотужніших американських компаній. Ресурси банку складаються із власного капіталу, який належить Міністерству фінансів.