Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики України.
“Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових – США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС – об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку”, – заявив Маркіян Дмитрасевич.
Також він додав, що часто виникають ситуації, коли, наприклад, Україна експортує дуже багато зернових, але щодо неї діють певні загороджувальні заходи на імпорт продуктів перероблювання.
“У таких умовах країни Організації країн-експортерів зерна могли б відповідати недружнім заходам заборони імпорту спільно. І якщо члену Організації забороняли б імпорт у певну країну, це вважалось би порушенням інтересів усіх”, – зауважив Маркіян Дмитрасевич.
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