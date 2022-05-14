Про це Ірина Верещук розповіла у коментарі “Суспільному”.
За словами посадовиці, на заводі “Азовсталь” знаходяться декілька сотень поранених, яких треба рятувати перш за все, адже росіяни не дають згоду на евакуацію всіх людей одразу.
“Отже, спочатку важкопоранені та медики, їх дійсно 60 осіб”, – сказала Верещук.
Вона також додала, що перемовини з російськими окупантами проходять складно.
- Нагадаємо, раніше Ірина Верещук повідомляла, що Україна веде перемовини про евакуацію 38 важкопоранених бійців з “Азовсталі”.
- Також майор Сергій Волина, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти створив акаунт у соцмережі Twitter для того, щоб звернутися до американського винахідника та підприємця Ілона Маска із закликом про допомогу.
- Окрім цього 11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох українських військових, які тримають оборону на оточеному маріупольському металургійному заводі “Азовсталь”.
- Раніше полк “Азов” оприлюднив світлини поранених бійців у підземеллях заводу “Азовсталь”. Захисники потребують негайної належної медичної допомоги та кваліфікованого хірургічного втручання.