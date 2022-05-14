Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що Україна веде перемовини з Росією щодо евакуації 60-ти осіб з оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це Ірина Верещук розповіла у коментарі “Суспільному”.

За словами посадовиці, на заводі “Азовсталь” знаходяться декілька сотень поранених, яких треба рятувати перш за все, адже росіяни не дають згоду на евакуацію всіх людей одразу.

“Отже, спочатку важкопоранені та медики, їх дійсно 60 осіб”, – сказала Верещук.

Вона також додала, що перемовини з російськими окупантами проходять складно.