Україна, Велика Британія, Канада та Швеція звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням порушити справу проти Ірану через збиття українського літака у 2020 році.

Джерело: пресслужба МЗС

У спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 зазначили, що літак рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” було збито іранською армією невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані, внаслідок чого загинули всі 176 осіб, котрі перебували на борту.

Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, – зазначили у заяві.

Зауважується, що Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року.

Міністри наголосили, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами “земля-повітря”, запущеними службовцями Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, становлять порушення міжнародних правових зобов’язань Ірану, щодо яких він повинен взяти на себе повну відповідальність.

Як зазначено в позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 його збройними силами. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

Раніше 10 військовослужбовців іранської армії засудили до позбавлення волі на строк від одного до 13 років за збиття літака та непокору наказам. У рішенні мовиться, що розгляд цієї справи був одним із “найважливіших, делікатних і складних” судових процесів за останні кілька років в країні.

Після проведення загалом 20 судових засідань упродовж трьох років, на яких загалом 117 позивачів зареєстрували свої скарги, 55 позивачів виступили у судових засіданнях, а 20 адвокатів представляли інтереси позивачів та подавали скарги та відповідні докази, обвинуваченим винесли вироки.

Головним обвинуваченим визнано “командира системи оборони Тор М-1”, його засудили до трьох років тюремного ув’язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752. Також йому присудили ще 10 років за ігнорування протоколу та “масштаб наслідків своїх дій”.

Це провадження передбачає, що сам Іран повинен бути притягнутий до відповідальності за невжиття всіх практичних заходів для запобігання знищенню літака та за те, що він не розслідував справу належно.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) було збито ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.

У січня 2022 року Іран припинив перемовини з міжнародною групою, створеною після катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, щодо виплати компенсацій.