Україна спільно з Великою Британією та Польщею створили тристоронній Альянс. Сторони співпрацюватимуть в економічних, торговельних, енергетичних питаннях та в боротьбі з дезінформацією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу з британською колегою Елізабет Трасс.

Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау не прибув до України з логістичних причин. Тристоронній українсько-польсько-британський формат розпочався спільно з польським політиком дистанційно.

За словами Дмитра Кулеби, невдовзі на офіційних сайтах зовнішньополітичних відомств буде оприлюднена відповідна заява. У ній йтиметься, що Велика Британія та Польща підтримують українців у бажанні захистити суверенітет та територіальну цілісність власної держави.

“Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією”, – додав міністр.

Зокрема партнери приділятимуть окрему увагу “Кримській платформі”. Створення Альянсу для тристороннього співробітництва ініціювало Сполучене Королівство. Дмитро Кулеба раніше стверджував, що новий малий союз є частиною стратегії зовнішньої політики України. Очікується, що конкретними діями зміцнюватиметься безпека задля протистояння викликам з боку Росії.