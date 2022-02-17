Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу з британською колегою Елізабет Трасс.
Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау не прибув до України з логістичних причин. Тристоронній українсько-польсько-британський формат розпочався спільно з польським політиком дистанційно.
За словами Дмитра Кулеби, невдовзі на офіційних сайтах зовнішньополітичних відомств буде оприлюднена відповідна заява. У ній йтиметься, що Велика Британія та Польща підтримують українців у бажанні захистити суверенітет та територіальну цілісність власної держави.
“Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією”, – додав міністр.
Зокрема партнери приділятимуть окрему увагу “Кримській платформі”. Створення Альянсу для тристороннього співробітництва ініціювало Сполучене Королівство. Дмитро Кулеба раніше стверджував, що новий малий союз є частиною стратегії зовнішньої політики України. Очікується, що конкретними діями зміцнюватиметься безпека задля протистояння викликам з боку Росії.
- Нагадаємо, державна секретарка з питань закордонних справ Сполученого Королівства Елізабет Трасс приїхала до України. Перший офіційний візит до Києва ініційовано для обговорення заходів зі стримування Росії від подальшої агресії та ескалації.
- У парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну. Також уряд розглядає скасування програми видачі “золотих віз” для росіян.
- Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.