Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду.
“Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах вже є початок фінансово-економічної кризи. Україна зараз у цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було в 2008 році. У нас як ніколи велика ліквідність в банках, у нас високі золотовалютні резерви, у нас є запас по бюджетному курсу, у нас доволі позитивний діалог з МВФ“, – наголосив він.
Шмигаль додав, що українські експортери позитивно оцінюють “додаткові можливості”, які відкриваються разом із початком світової економічної кризи.
“І ще низка таких факторів, коли з одного боку це кризові речі, а з іншого боку – це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку, для наших виробників… Тому я поки не буду втішати і говорити, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які є сьогодні в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України, ми зустріти фінансову кризу готові. Як і готові зустріти кризу, пов’язану з коронавірусом”, – запевнив Шмигаль.
(На відео – з 28:30)
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- Економіст Володимир Компанієць в коментарі #Буквам заявив, що наразі українська економіка зовсім не готова до світової кризи. Він уточнив, що під час останньої світової кризи в 2008 році “Україна отримала найбільше падіння економіки в світі”.