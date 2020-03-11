Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив про наближення економічної кризи, але запевнив, що наша країна входить в неї в кращому стані, ніж у 2008 році.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду.

“Фактично ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах вже є початок фінансово-економічної кризи. Україна зараз у цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було в 2008 році. У нас як ніколи велика ліквідність в банках, у нас високі золотовалютні резерви, у нас є запас по бюджетному курсу, у нас доволі позитивний діалог з МВФ“, – наголосив він.

Шмигаль додав, що українські експортери позитивно оцінюють “додаткові можливості”, які відкриваються разом із початком світової економічної кризи.

“І ще низка таких факторів, коли з одного боку це кризові речі, а з іншого боку – це можуть бути можливості для нашого внутрішнього ринку, для наших виробників… Тому я поки не буду втішати і говорити, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які є сьогодні в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку України, ми зустріти фінансову кризу готові. Як і готові зустріти кризу, пов’язану з коронавірусом”, – запевнив Шмигаль.

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(На відео – з 28:30)