Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті (НОК).
Два золота здобули українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова, чемпіонки світу з веслування у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Лузан та Четверікова показали час 1:55,85 хвилини. На другій позиції – представниці Білорусі, а третє за Кубою.
Ще дві золотих медалі здобули чоловіки у каное-четвірках та байдарках-четвірках на такій самій дистанції. Це Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Вони були першими на 500-метрівці байдарок-четвірок із результатом 1:20,19. На другій позиції виявились представники Словаччини, а третіми фінішували чехи.
В іншій категорії “золото” на 500-метровій дистанції в каное-четвірці вибороли Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Тарас Міщук. Вони прийшли першими з результатом 1:31,20. Другою була четвірка з Польщі (1:31,31), а треті — росіяни (1:31,55).
Цікаво, що медаль Лузан та Четверікової стала історичною. До них ніхто з українок у веслуванні на каное не здобував золоті медалі на рівні чемпіонатів світу. Це восьме золото в історії України на чемпіонатах світу з цього виду спорту.
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