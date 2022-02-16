Про це сповістив під час пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров наголосив, що подібні DDoS-атаки завдають збитки на мільйони доларів. А основною метою нападу було “посіяти паніку серед українців та дестабілізувати ситуацію в країні”.
“Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала. Зараз всі ресурси працюють стабільно. Спільно з колегами ми моніторили ситуацію, оперативно реагували та надавали підтримку всім секторам. Вчорашня атака – новий виклик для України. До них ми маємо бути готові спільно – і держава, і бізнес, і громадяни”, – зазначив Федоров.
Також Михайло Федоров додав, що хакерська атака була спрямована й на “Дію”, проте “завдяки сучасним антиDDoS-інструментам вона залишилася непомітною”.
“Фільтрували іноземний трафік, вимикали його, а потім знов відновлювали роботу на весь світ. Усі наші сервіси працюють стабільно, і ми продовжуємо не тільки працювати над новими проєктами, а ще й захищати те, що вже існує. Тому що ми будуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті йде постійна боротьба проти України”, – зауважив Федоров.
Наприкінці міністр цифрової трансформації України заявив, що за кілька місяців відбудуться перші масштабні кібернавчання в Україні.
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