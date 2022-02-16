Україні вдалося остаточно відбити хакерську атаку на банківські установи та державні сайти, що розпочалася 15 лютого. У Мінцифри заявили, що наразі всі сервіси працюють стабільно.

Про це сповістив під час пресбрифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та Нацбанку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що подібні DDoS-атаки завдають збитки на мільйони доларів. А основною метою нападу було “посіяти паніку серед українців та дестабілізувати ситуацію в країні”.

“Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала. Зараз всі ресурси працюють стабільно. Спільно з колегами ми моніторили ситуацію, оперативно реагували та надавали підтримку всім секторам. Вчорашня атака – новий виклик для України. До них ми маємо бути готові спільно – і держава, і бізнес, і громадяни”, – зазначив Федоров.

Також Михайло Федоров додав, що хакерська атака була спрямована й на “Дію”, проте “завдяки сучасним антиDDoS-інструментам вона залишилася непомітною”.

“Фільтрували іноземний трафік, вимикали його, а потім знов відновлювали роботу на весь світ. Усі наші сервіси працюють стабільно, і ми продовжуємо не тільки працювати над новими проєктами, а ще й захищати те, що вже існує. Тому що ми будуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті йде постійна боротьба проти України”, – зауважив Федоров.

Наприкінці міністр цифрової трансформації України заявив, що за кілька місяців відбудуться перші масштабні кібернавчання в Україні.