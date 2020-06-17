Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Проєкт акта розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він також зазначив, що буде поновлено пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Дольськ” і “Вільча”.
- 16 травня на українсько-польському кордоні у Львівській області відновив роботу пішохідний пункт пропуску “Шегині”.