Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні відновив пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Проєкт акта розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він також зазначив, що буде поновлено пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Дольськ” і “Вільча”.