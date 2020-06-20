Про це повідомив керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк.

За його словами, робота пунктів пропуску була відновлена розпорядженням Кабінету міністрів від 20 травня. Але фактично функціонують лише ті, де відновили роботу суміжні сторони.

Лисюк зазначив, що цього тижня відновили роботу двох пунктів пропуску після відповідних рішень влади сусідніх країн. Так, з 16 червня у пункті пропуску “Шегині“, що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску “Солотвино“.

Начальник управління додав, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною, Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.