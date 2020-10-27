У вівторок, 27 жовтня, в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Установа розташована у місті Шемахи. Вона охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гейчайський, Ісмаіллінський і Шемахінський райони.

Про це повідомили в пресслужбі посольства України в Азербайджані.

Почесним консулом України в Шемахи став Мехралі Гасимов. Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський вручив йому консульський патент та службове посвідчення. Також сторони підписали Угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Шемахи.

До слова, Мехралі Гасимов отримав вищу освіту у Київському інституті міжнародних відносин. Він працював в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, був приватним підприємцем.

“Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами”, – зазначили в українському посольстві.