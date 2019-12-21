Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у підписаному між НАК "Нафтогаз" і "Газпромом" протоколі немає ніяких домовленостей щодо прямого постачання російського газу.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Вітренка, у протоколі зазначена можливість, що сторони – Україна, РФ і ЄС – розглянути питання постачання газу, проте це не є частиною пакета.

“Ніяких домовленостей щодо постачання газу – прямого або непрямого – у цьому протоколі немає”, – додав він.

Водночас, міністр енергетики Олексій Оржель зазначив, що якщо воно потенційно і буде здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу.

“Про прямі постачання – ми виключили цю позицію. Ви побачите в протоколі те, що якщо вони потенційно і будуть здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу, але в рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямого постачання немаэ. Там написаний лише принцип, на якому воно може бути здійснене. Для нас надзвичайно важливо, що там немає політичної ціни, там дійсно є європейський хаб. Це потенційно може вивчатися, але не є елементом пакета”, – пояснив він.