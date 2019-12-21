Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Вітренка, у протоколі зазначена можливість, що сторони – Україна, РФ і ЄС – розглянути питання постачання  газу, проте це не є частиною пакета.

“Ніяких домовленостей щодо постачання  газу – прямого або непрямого – у цьому протоколі немає”, – додав він.

Водночас, міністр енергетики Олексій Оржель зазначив, що якщо воно  потенційно і буде здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу.

“Про прямі постачання  – ми виключили цю позицію. Ви побачите в протоколі те, що якщо вони потенційно і будуть здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу, але в рамках пакетних домовленостей, яких  ми досягли, прямого постачання  немаэ. Там написаний лише принцип, на якому воно  може бути здійснене. Для нас надзвичайно важливо, що там немає політичної ціни, там дійсно є європейський хаб. Це потенційно може вивчатися, але не є елементом пакета”, – пояснив він.

Фото: #Букви