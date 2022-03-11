Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
Відтепер імпорт палива з країни-агресора “Енергоатом” буде заміняти ресурсами від американської компанії Westinghouse.
Також в “Енергоатомі” обіцяють прискорити роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології від тієї ж Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.
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