Українські АЕС більше не будуть працювати на ядерному паливі, яке направлялося з РФ. Угоди більше не дійсні.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Відтепер імпорт палива з країни-агресора “Енергоатом” буде заміняти ресурсами від американської компанії Westinghouse.

Також в “Енергоатомі” обіцяють прискорити роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології від тієї ж Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження.