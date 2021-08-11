У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року. Ключовим положенням документу є відмова від вивезення ядерних відходів у Росію.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

“Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки“, – заявив очільник Уряду Денис Шмигаль.

Попри російську агресію, що триває з 2014 року, Україна продовжувала вивозити ядерні відходи в РФ. Йдеться, зокрема, про відпрацьоване ядерне паливо з трьох АЕС: Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо вивозитимуть на довгострокове зберігання до централізованого сховища (ЦСВЯП), що розташоване у Чорнобильській зоні.

Передбачається, що це економитиме Україні до 200 млн доларів щорічно.