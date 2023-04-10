Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Повідомляється, що відомство провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову. За результатами аукціону розподілено 51% (330 із 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
Наголошено, що, зважаючи на війну в Україні та пов’язані з цим ризики, нині доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період – на добових аукціонах.
Крім цього, сьогодні, 10 квітня, відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.
Додамо, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.
Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеня ушкоджень від обстрілів РФ.
За оцінкою Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.
- Станом на 8 квітня енергосистема працює без обмежень, генерація електроенергії забезпечує необхідні обсяги потужності для споживачів по всій Україні.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.
- За даними “Укренерго”, у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.