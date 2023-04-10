Україна відновлює експорт електроенергії в Європу – за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

​Повідомляється, що відомство провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову. За результатами аукціону розподілено 51% (330 із 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Наголошено, що, зважаючи на війну в Україні та пов’язані з цим ризики, нині доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період – на добових аукціонах.

Крім цього, сьогодні, 10 квітня, відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Додамо, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеня ушкоджень від обстрілів РФ.

За оцінкою Світового банку й ПРООН, масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.