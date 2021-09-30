Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці“.
“Укрзалізниця” відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею вже 10 жовтня.
Квитки на поїзд, який прямує за маршрутом Київ — Перемишль, будуть доступні з 1 жовтня. Придбати їх можна буде на сайті або у касах на вокзалах.
Поїзд “Інтерсіті+” між країнами курсуватиме складом із вагонів виробництва Hyundai Rotem.
Як відомо, 18 березня 2020 року “Укрзалізниця” припинила пасажирське сполучення з іншими країнами. Дотепер сполучення з деякими з них не було відновлено.
- Курсування потягів до Австрії та Угорщини відновили у травні.
- Також відновлено залізничне сполучення зі Словаччиною та Молдовою.