Після тижневої перерви Україна відновила експорт електроенергії до Польщі. Його було припинено 1 травня, коли Варшава не потребувала додаткової енергії через тривалі свята.

Про це повідомило профільне видання ExPro з посиланням на дані платформи ENTSO-E Transparency Platform.

Під час “вечірнього піка” пропускну спроможність електроенергії скорочено до 0 МВт, а на решту годин встановлено на рівні 75 МВт. Перетин викуповує виключно “ДТЕК Західенерго”.

Запланований обсяг експорту до Польщі на 8 травня становить 1225 МВт-год. Це майже на одному рівні з обсягами постачання до Молдови на цю добу (1201 МВт-год).

Також протягом вихідних зріс імпорт електроенергії, зокрема отримано 336 МВт-год із Молдови та 983 МВт-год зі Словаччини. Крім того, обсяг імпорту електроенергії з початку травня становить 2000 МВт-год, експорту – 12200 МВт-год.