Про це повідомило профільне видання ExPro з посиланням на дані платформи ENTSO-E Transparency Platform.
Під час “вечірнього піка” пропускну спроможність електроенергії скорочено до 0 МВт, а на решту годин встановлено на рівні 75 МВт. Перетин викуповує виключно “ДТЕК Західенерго”.
Запланований обсяг експорту до Польщі на 8 травня становить 1225 МВт-год. Це майже на одному рівні з обсягами постачання до Молдови на цю добу (1201 МВт-год).
Також протягом вихідних зріс імпорт електроенергії, зокрема отримано 336 МВт-год із Молдови та 983 МВт-год зі Словаччини. Крім того, обсяг імпорту електроенергії з початку травня становить 2000 МВт-год, експорту – 12200 МВт-год.
- Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що “НЕК “Укренерго” не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.