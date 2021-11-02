Міністерство енергетики Білорусі сповістило, що сьогодні країна розпочала постачання електроенергії до України в "аварійному режимі".

Про це йдеться у заяві відомства.

2 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії до України. Це відбувається у “аварійному режимі”, а ініціатором цього стала саме “українська сторона”.

Наразі йдеться лише про короткочасне постачання, з 14:00 до 21:00 вівторка, 2 листопада. Загальний обсяг електроенергії становить 500 МВт.

Також у відомстві наголосили, що зараз “не йдеться про укладення довготривалих комерційних угод, окрім тих, що були укладені раніше”.

Раніше сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу під час візиту до Запорізької області повідомив, що НКРЕКП не подовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ та допустив можливість постачання енергії з цих країн.

“З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тобто фізично і юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь в Україні існує. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку, чи скористається він цим, чи буде в цьому потреба”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, зазвичай наявної генерації в Україні вистачає, щоб забезпечити країну електроенергією. Але також він. додав умови, за можливий імпорт енергії з РФ та Білорусі.

“Звичайно, якщо температура буде знижуватися, очевидно, потрібно буде вживати додаткових заходів. Всі ці речі розроблені Міністерством енергетики, є відповідний план, я це називаю “план Б” для складнішої ситуації. Ймовірно, в такому випадку виникне потреба у додатковому імпорті з Республіки Білорусь, якщо будуть такі погодні умови”, – додав Шмигаль.

Заборона імпорту

Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ діяла з 26 травня 2021 року. Її ввели після затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Строк дії був обмежений до 31 жовтня.

До цього Міністерство енергетики просило НКРЕКП обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичної спільноти (зокрема, Росії та Білорусі).

27 жовтня національна енергетична компанія “Укренерго” провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.

Напередодні цього невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.