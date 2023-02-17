Україна на кордоні з Польщею відновила рух потягів ще на двох дільницях, для цього відремонтовано майже 70 км колій та оновлено 10 мостів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, мовиться про наступні ділянки: Держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – Держкордон (лінія 102) та Хирів – Самбір. Міністр зазначив, що для цього “Укрзалізниця” відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи у Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

“Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку – польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок”, – пояснив Олександр Кубраков.

Він також підкреслив, що відновлення цих двох дільниць є не єдиними залізничними проєктами, які реалізовувалися протягом останніх місяців. Зокрема у 2022 році вдалося завершити реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель – Ізов – Держкордон.

Крім того, зараз триває робота над розвитком автомобільної прикордонної інфраструктури. Цього тижня відкрили для порожніх вантажівок пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховіце”.

Міністр наголосив, що також минулого року вдалося модернізувати та збільшити пропускну спроможність пункту “Краківець – Корчова”.

“Паралельно працюємо над впровадженням проєкту електронної черги на пілотному пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Наша ключова ціль – упорядкувати проблему черги й не допустити, щоб вона стала загрозою для логістики через кордон”, – підсумував Олександр Кубраков.

А також подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.