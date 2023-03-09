На навчаннях у штаб-квартирі армії США в Європі українські військові відпрацювали механізми та можливі сценарії весняного контрнаступу.

Про це інформує BBC, посилаючись на видання The New York Times.

Як повідомляється, командно-штабні навчання проходять на американській військовій базі у німецькому Вісбадені, яку відвідав генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Зазначено, що метою є розроблення стратегії з урахуванням ризиків і переваг різних кроків, які Україна може здійснити проти Росії найближчими місяцями.

Також додається, що командувач армії США в Європі високо оцінив українських військовослужбовців на навчаннях, наголосивши, що вони – “справжні молодці”. Разом з цим, командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі похвалив “феноменальну” адаптованість українських сил. Згідно з його словами, США “продовжуватимуть підтримувати Україну – скільки вона цього потребуватиме”.

Крім того, Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до наступу. Проте представники Пентагону відмовилися говорити про потенційні сценарії, які українські воїни використовують під час тренувань. “Ніхто не каже українцям робити те чи це. Все, що ми робимо, – це створюємо структуру та механіку, щоб українці могли вчитися самостійно, вчитися залежно від ситуації чи різних сценаріїв” – прокоментував Міллі. Наголошено, що крім танків, боєприпасів та бойових машин для ЗСУ, адміністрація Байдена планувала посилити ППО України, і це завдання військові Пентагону вважають критично важливим.