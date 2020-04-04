Про це повідомив міністр внутрішніх справ Аресн Аваков в своєму Instagram-аккаунте.
“Сьогодні ми відправили в італійський регіон Марке 20 українських медиків. Насамперед, це вияв нашої солідарності і конкретної допомоги. По-друге, в Італії працюють багато українців, за неофіційними даними, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі”, – йдеться в повідомленні.
За словами Авакова, повернуться українські фахівці через два тижні.
Слід зазначити, що до цього посту в Instagram міністр відключив коментарі.
- 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.