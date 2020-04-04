Україна спорядила до Італії бригаду з 20 медиків-добровольців для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Аресн Аваков в своєму Instagram-аккаунте.

“Сьогодні ми відправили в італійський регіон Марке 20 українських медиків. Насамперед, це вияв нашої солідарності і конкретної допомоги. По-друге, в Італії працюють багато українців, за неофіційними даними, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі”, – йдеться в повідомленні.

За словами Авакова, повернуться українські фахівці через два тижні.

Слід зазначити, що до цього посту в Instagram міністр відключив коментарі.