В Україні традиційно в останню неділю травня відзначають День Києва. Цього року 1540-а річниця столиці випала на 29 травня та відбувається в умовах воєнного стану.

Привітання політиків зібрали #Букви.

За легендою Київ заснували Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь у 482 році. На честь першого брата назвали місто, а імена інших увічнили у назвах вулиці, гір, кварталів та річки. День Києва не відзначали до 1980-х років. На святкування ювілею 1500 років у 1982 році провели масштабні заходи, але потім не проводили їх. Стабільно відзначати стали лише з 1987 року.

На сьогодні Україна живе за умов воєнного часу через російське вторгнення. Російські окупанти намагалися захопити столицю за три дні, а також окупували міста та селища Київської області, але завдяки опору українського народу та Збройним силам України атаку було відбито.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ не зазнав великих руйнувань через росіян завдяки українським військовим. Проте міста як Ірпінь, Буча та Гостомель були повністю знищені та стали захистом столиці, додав він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве”, — написав міський голова.

Київ… Старовинний і сучасний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. З Днем Києва, дорогі кияни!

Слава Україні! Слава Києву! pic.twitter.com/AKGvqS6TBu — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) May 29, 2022

Привітала з Днем Києва перша леді України Олена Зеленська. В Instagram вона оприлюднила відео, яке присвятила столиці, згадавши як місто зустріло перші дні російського вторгнення.

“Тобі вже так багато років… Коли ж випаде пожити спокійно? “Пережив усі ті війни, переживу й цю. Пережив тих ворогів, переживу й цих”, – усміхаєшся ти. І ось – твій день. Навіть під час війни ти зустрічаєш його квітами й каштанами. Як тебе не любити, Києве наш!?” – наголосила Зеленська.

Голова “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зазначив, що цього року День Києва відзначають, коли ще свіжі в пам’яті сцени боїв на Оболоні та Берестейській. Він наголосив, що ворог намагався захопити столицю, бо саме з неї “почалася Україна і тут її серце”.

“Ми пишаємося своїм українським народом, який не дозволив московській орді дотягнутися до свого серця. Без героїзму захисників Чернігова, Сум, Харкова, без самовідданого опору десятків міст і сіл Київської області, без відваги і мужності Збройних Сил на всіх фронтах, без подвигу лицарів Маріуполя, ми б не змогли сьогодні вийти на весняні вулиці найкращого у світі міста”, — написав Порошенко у Facebook.

Одна з перших мішеней російських загарбників поступово, але з кожним днем, оживає, написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, хоча болітиме за Київ ще довго, але у місті вже розквітають дерева, стає чутно дитячий сміх та повертається культурне життя.

“Як киянин, скажу: це видно неозброєним оком. Нашому місту болить і болітиме, напевно, ще довго. Але з кожним днем воно оживає все більше”, – написав Ткаченко. Сьогодні відзначати день Києва на фоні руїн дещо дивно. Саме з обстрілів Києва 24 лютого розпочалася загарбницька війна росії.

Три місяці повз змінилося чимало. Але наше місто оживає.

Київ обовʼязково вистоїть. Він вже вистояв. Як вистоїть і вся Україна.

З днем Києва!🌳 pic.twitter.com/boNxmzWxvb — Tkachenko Oleksandr (@otkachenkoua) May 29, 2022 Французький письменник Оноре де Бальзак описував Київ як вічне місто, нагадав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Політик зауважив, що місто-герой — незламне, суворе, непокірне та прекрасне.

“Цього року Київ для багатьох став новим домом. Він перетинає в собі сотні шляхів і єднає всіх нас. Місто – дім. Місто – символ. Місто – гордість. Дякую всім, хто докладає зусилля для захисту і процвітання Києва в цей нелегкий час. Перемоги тобі, Місто каштанового щастя. Тримайся, Рідний!” – написав Стефанчук.

Голова Мінцифри Михайло Федоров написав, що сміливістю Києва наразі пишаються усі. Він прикріпив до свого привітання коротке відео з пейзажами “серця України”.