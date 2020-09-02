Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про вихід України ще з двох угод в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

“На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт постанови “Про денонсацію та вихід України з деяких угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, постановою передбачається:

денонсувати Угоду про співробітництво в галузі ветеринарії від 12 березня 1993-го року;

вийти з Угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони території держав-учасниць СНД від 31 травня 2001-го року та Угоди про створення Координаційної ради з карантину рослин держав-учасниць СНД від 30 травня 2012-го року.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що складався з преамбули та 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.