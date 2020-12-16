Covid-19 Україна

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Україна вийшла ще з трьох угод СНД у сфері атомної енергетики

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив постанову про вихід з деяких міжнародних договорів у галузі енергетики, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Середа, 16 грудня 2020, 16:15

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Уряд ухвалив проєкт постанови “Про вихід з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”, метою якої є вихід України з:

  • Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД від 14.02.1992,
  • Гірничої хартії держав – учасниць СНД від 27.03.1997,
  • Угоди про координацію міждержавних відносин держав – учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31.05.2013,
  • Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26.06.1992,
  • Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії від 31.05.2013.

У пояснювальній записці зазначається, що правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що містив  преамбулу й  14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.

  • У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
  • Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
  • У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
Теги: Кабінет Міністрів, СНД, Угоди

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