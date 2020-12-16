Україна вийшла ще з трьох угод СНД у сфері атомної енергетики

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, Уряд ухвалив проєкт постанови “Про вихід з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”, метою якої є вихід України з:
- Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД від 14.02.1992,
- Гірничої хартії держав – учасниць СНД від 27.03.1997,
- Угоди про координацію міждержавних відносин держав – учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31.05.2013,
- Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26.06.1992,
- Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії від 31.05.2013.
У пояснювальній записці зазначається, що правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері.
ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.
СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).
У документі, що містив преамбулу й 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.