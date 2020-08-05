Кабінет Міністрів схвалив вихід України з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД (Співдружності Незалежних Держав) у сфері науково-дослідної діяльності.

Відповідний проєкт постанови був підтриманий на сьогоднішньому засіданні КМУ, про що повідомив у Facebook представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Дана угода була укладена з метою співпраці прикордонних військ у науково-дослідній діяльності “на принципах рівності, прямих зв’язків і взаємної вигоди”.

“Зазначеної мети не було досягнуто, оскільки Україна не приєдналася до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі ради командувачів прикордонними військами виключно як спостерігач і не мала відношення до питань розробки, прийняття та реалізації рішень, що ухвалювалися цією радою. Враховуючи збройну агресію Росії, яка є стороною Угоди, Україні доцільно вийти з неї”, – зазначив Мокан.

Саму постанову КМУ опублікував у своєму Telegram нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

“Вийти з угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності, вчиненої 12 квітня 1996 року в Москві”, – йдеться в документі.

Міністерство закордонних справ України має повідомити виконавчому комітету СНД про вихід нашої країни з угоди.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що складався з преамбули і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.