Відповідний проєкт постанови був підтриманий на сьогоднішньому засіданні КМУ, про що повідомив у Facebook представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.
Дана угода була укладена з метою співпраці прикордонних військ у науково-дослідній діяльності “на принципах рівності, прямих зв’язків і взаємної вигоди”.
“Зазначеної мети не було досягнуто, оскільки Україна не приєдналася до низки установчих документів у сфері прикордонної співпраці у СНД та брала участь у роботі ради командувачів прикордонними військами виключно як спостерігач і не мала відношення до питань розробки, прийняття та реалізації рішень, що ухвалювалися цією радою. Враховуючи збройну агресію Росії, яка є стороною Угоди, Україні доцільно вийти з неї”, – зазначив Мокан.
Саму постанову КМУ опублікував у своєму Telegram нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
“Вийти з угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності, вчиненої 12 квітня 1996 року в Москві”, – йдеться в документі.
Міністерство закордонних справ України має повідомити виконавчому комітету СНД про вихід нашої країни з угоди.
ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.
СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).
У документі, що складався з преамбули і 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.