Українська сторона викреслила 11 екс-беркутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними “Л/ДНР“.

Про це повідомив адвокат Ігор Ворфоломєєв, який представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані у коментарі виданню “Громадське“.

Так, сьогодні апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що захист обвинувачених у цій справі – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна – просить звільнити їх з-під варти.

Крім того, захист ще для двох фігурантів цієї справи – екс-беркутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, – просить пом’якшити їм запобіжний захід.

Нагадаємо, під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутність частини потерпілих і екс- “беркутівця” Маринченко.

Також адвокати потерпілих у справах Майдану заявляли про відвід головуючої судді, звинувативши її в в упередженості. Суд відхилив це клопотання.

Крім того, під час засідання Генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” в день розгляду апеляцій на їх арешт. Таким чином, в засіданні брали участь дві групи прокурорів, для однієї з яких воно було першим в зазначеному виробництві.