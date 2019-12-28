Про це повідомив адвокат Ігор Ворфоломєєв, який представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані у коментарі виданню “Громадське“.
Так, сьогодні апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зазначається, що захист обвинувачених у цій справі – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна – просить звільнити їх з-під варти.
Крім того, захист ще для двох фігурантів цієї справи – екс-беркутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, – просить пом’якшити їм запобіжний захід.
Нагадаємо, під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутність частини потерпілих і екс- “беркутівця” Маринченко.
Також адвокати потерпілих у справах Майдану заявляли про відвід головуючої судді, звинувативши її в в упередженості. Суд відхилив це клопотання.
Крім того, під час засідання Генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” в день розгляду апеляцій на їх арешт. Таким чином, в засіданні брали участь дві групи прокурорів, для однієї з яких воно було першим в зазначеному виробництві.
- Раніше в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання – “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” і передачі їх “Л / ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.