Україна вимагає від Російської Федерації припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території окупованого Криму.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

“Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням археологічних розкопок, що здійснюються у рамках т.зв. проєкту “Кримська війна” на території Альмінської долини та у місті Севастополь з грубим порушенням норм міжнародного права та законодавства України”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Росія як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їх збереження.

Водночас, рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначають принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава, яка окупувала територію іншої держави, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.

У зв’язку з цим МЗС вимагає від Росії припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій території України, зокрема, в частині неухильного виконання зобов’язань РФ відповідно до норм міжнародного права.