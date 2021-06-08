Білий дім і уряд України розіслали суперечливі офіційні звіти про телефонну розмову між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

На це звернув увагу американське видання Axios.

На сайті Офісу президента спочатку повідомили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”, який направить Україну на шлях членства в Альянсі. Білий дім заперечує, що Байден так говорив.

“Українці неправильно витлумачили заяву і виправили запис”, – сказав Axios представник Ради національної безпеки.

До вечора понеділка були внесені правки в текст повідомлення.

Наразі на сайті ОПУ в заяві йдеться, що “позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО”.