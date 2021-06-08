На це звернув увагу американське видання Axios.
На сайті Офісу президента спочатку повідомили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”, який направить Україну на шлях членства в Альянсі. Білий дім заперечує, що Байден так говорив.
“Українці неправильно витлумачили заяву і виправили запис”, – сказав Axios представник Ради національної безпеки.
До вечора понеділка були внесені правки в текст повідомлення.
Наразі на сайті ОПУ в заяві йдеться, що “позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО”.
- У понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Вже відомо, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.