Сьогодні, 11 червня, збірна України проведе матч зі збірною Вірменії у рамках футбольного турніру Ліга Націй.

Про це повідомляють #Букви.

Поєдинок між національними командами України та Вірменії повинен був відбутись на одному з українських стадіонів.

Однак унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, домашній матч збірної пройде у місті Лодзь (Польща) на стадіоні ЛКС.

Початок матчу о 16:00. Поєдинок збірних транслюватимуть у режимі онлайн одразу на двох українських телеканалах – “Футбол 1” та “Індиго ТВ”.

Зауважимо, що матч у межах турніру Ліги Націй збірна України розпочне одразу з другого туру.

Коли відбувався перший тур змагань команда Олександра Петракова догравала відбіркові матчі на Чемпіонат Світу з футболу, які перенесли з березня на червень також унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Додамо, що першому турі збірна України повинна була зіграти зі збірною Ірландії.

За свою історію збірна України футболу 8 разів грала зі збірною Вірменії. П’ять разів синьо-жовті здобували перемогу і тричі грали з вірменами у нічию.