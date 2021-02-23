Міністерство закордонних справ України висловили Росії протест через напад на українського прикордонника у дипустанові в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

“МЗС висловило протест МЗС РФ через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі”, — пише Ніколенко.

За словами речника, російська сторона не вжила заходів для того, аби запобігти такій ситуації.

“Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони дипустанов”, — додав він.

Як повідомлялося, 19 лютого громадянин РФ вчинив напад на співробітника Державної прикордонної служби України у Санкт-Петербурзі.