Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
“МЗС висловило протест МЗС РФ через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі”, — пише Ніколенко.
За словами речника, російська сторона не вжила заходів для того, аби запобігти такій ситуації.
“Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони дипустанов”, — додав він.
Як повідомлялося, 19 лютого громадянин РФ вчинив напад на співробітника Державної прикордонної служби України у Санкт-Петербурзі.
- 21 лютого в Санкт-Петербурзі заарештували нападника на прикордонника в консульстві України. Його відправили під варту до 18 квітня.