Міністерство аграрної політики та продовольства України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали меморандум про взаєморозуміння і спільну участь у проєкті зернового термінала в порту Леккі, Нігерія.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Підписання відбулося в Лондоні, на полях Конференції з питань відновлення України.

Від Мінагрополітики меморандум підписав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту. Основна мета – забезпечити продовольчу безпеку у регіонах, які найбільше цього потребують.

Також Тарас Висоцький додав, що український аграрний сектор продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки, особливо зважаючи на факт росту чисельності населення у світі.

Довідково. Глибоководний порт Леккі (Lekki Deep Sea Port) в Нігерії – перший повністю автоматизований порт країни. Це спільний проєкт урядів Нігерії та штату Лагос, власника вільної зони Лагосу компанії Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (CNEC).