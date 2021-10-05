Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

“До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова”, – сказав він.

Зеленський також подякував президенту Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та висловив сподівання, що така позиція з боку Ізраїлю зберігатиметься і далі.

Своєю чергою, Герцог запросив президента України відвідати Ізраїль з офіційним візитом.

“Шановний президент, якщо у вас буде така можливість, дуже радий буду прийняти вас з візитом до Ізраїлю. Буду дуже радий, якщо ви погодитеся приїхати”, – сказав він.