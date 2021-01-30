Україна внесла до чорного списку ще п'ятьох російських зірок

Про це повідомила пресслужба Міністерства.
Артисти потрапили в чорний список на вимогу Служби безпеки України.
Зазначається, що дані особи “становлять загрозу національній безпеці”. Серед них:
- Ольга Кормухіна (радянська та російська співачка, заслужена артистка РФ);
- Ігор Саруханов (радянський і російський співак, заслужений артист РФ, член союзів письменників та композиторів РФ);
- Ольга Засульська (попспівачка, відома під псевдонімом Лоя);
- Денис Клявер (співак, композитор, колишній учасник гурту “Чай вдвоем“);
- Марк Тишман (співак, композитор і телеведучий).
З переліком усіх “заборонених артистів” можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Наразі у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 164 особи.
- Раніше Держприкордонслужба заборонила на три роки в’їзд в Україну російському актору та рок-музиканту з групи “Звуки Му” Петру Мамонову за незаконне відвідування Криму.
- Російському актору Кирилу Гребенщикову через незаконне відвідування окупованого Криму також на три роки заборонили в’їзд в Україну.