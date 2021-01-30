Україна внесла до чорного списку ще п'ятьох російських зірок

Міністерство культури та інформаційної політики розширило чорний список осіб, що загрожують національній безпеці, включивши у нього п’ятьох росіян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

Артисти потрапили в чорний список на вимогу Служби безпеки України.

Зазначається, що дані особи “становлять загрозу національній безпеці”. Серед них:

Ольга Кормухіна (радянська та російська співачка, заслужена артистка РФ);

Ігор Саруханов (радянський і російський співак, заслужений артист РФ, член союзів письменників та композиторів РФ);

Ольга Засульська (попспівачка, відома під псевдонімом Лоя);

Денис Клявер (співак, композитор, колишній учасник гурту “Чай вдвоем“);

Марк Тишман (співак, композитор і телеведучий).

З переліком усіх “заборонених артистів” можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Наразі у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 164 особи.