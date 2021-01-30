Covid-19 Україна

оновлено 30.01.2021 о 08:02

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Україна внесла до чорного списку ще п'ятьох російських зірок

Міністерство культури та інформаційної політики розширило чорний список осіб, що загрожують національній безпеці, включивши у нього п’ятьох росіян.

Субота, 30 січня 2021, 07:58

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

Артисти потрапили в чорний список на вимогу Служби безпеки України.

Зазначається, що дані особи “становлять загрозу національній безпеці”. Серед них:

  • Ольга Кормухіна (радянська та російська співачка, заслужена артистка РФ);

  • Ігор Саруханов (радянський і російський співак, заслужений артист РФ, член союзів письменників та композиторів РФ);

  • Ольга Засульська (попспівачка, відома під псевдонімом Лоя);

  • Денис Клявер (співак, композитор, колишній учасник гурту “Чай вдвоем“);

  • Марк Тишман (співак, композитор і телеведучий).

З переліком усіх “заборонених артистів” можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Наразі у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 164 особи.

  • Раніше Держприкордонслужба заборонила на три роки в’їзд в Україну російському актору та рок-музиканту з групи “Звуки Му” Петру Мамонову за незаконне відвідування Криму.
  • Російському актору Кирилу Гребенщикову через незаконне відвідування окупованого Криму також на три роки заборонили в’їзд в Україну.
Теги: чорний список, Денис Клявер, Марк Тишман, Мінкультури України, російські артисти

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